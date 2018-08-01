Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan ülkeye girişi zorlaştırıyor /01 Ağustos 2018 15:18

Bulgaristan ülkeye girişi zorlaştırıyor

Bulgaristan, Schengen ülkelerine giriş yasağı olanları,bugünden itibaren ülkeye sokmayacak.

SHABER3.COM

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) haberine göre, AB Schengen Bilgi Sistemi'ne (SIS) üye olan Bulgaristan'daki Sınır Polisinin, SIS'ın getirdiği sorumlulukları koşulsuz olarak uygulayacağı belirtildi. Buna göre, Bulgaristan'a giriş engeli, SIS'te Schengen ülkelerine giriş ve ikamet yasağı olduğu görünen kişilere uygulanacak.

İKAMET İZNİ OLMAYANLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Bu arada, Bulgaristan'da bulunan ancak ikamet izni olmayan yabancılar ülkeden sınır dışı edilecek. Bulgaristan, kuzey komşusu Romanya ile 2007 yılında AB üyeliğine alınmıştı ancak her iki ülke Schengen alanına katılmak üzere AB'den hala onay bekliyor..
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