Samanyolu Haber /Dünya / Bulgaristan Türkiye sınırına asker gönderiyor /17 Ağustos 2017 11:22

Bulgaristan Türkiye sınırına asker gönderiyor

Bulgaristan Savunma Bakanı kaçak göçü önlemek için Türkiye sınırını daha güçlü bir şekilde tahkim edeceklerini açıkladı. Bakan beş bölgeye ayrılacak sınır bölgesine 600 asker konuşlandırılacağını söyledi.

Bulgaristan Türkiye sınırına asker gönderiyor

Bulgaristan Türkiye'den gelen kaçak göçle mücadele amacıyla sınır güvenlik önlemlerini artırıyor. Bulgaristan Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Krasimir Karakaçanov Alman 'Die Welt' gazetesine verdiği demeçte 'sınırların korunmasında daha fazla askerin görevlendirileceğini ve Türkiye sınırının beş bölgeye ayrılacağını' söyledi.
Bu bölgelerden her birine bulunduğu mıntıkayı beklemek üzere bir silahlı bölük yerleştirileceğini belirten Bulgaristan Savunma Bakanı Karakaçanov, toplam 600 askerin bir bölümünün özel eğitimli muhariplerden oluşacağını söyledi. Bakan, uygulamaların, sınır korumada askerin polisten daha etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, ayrıca kaçak göçmen hareketlerinin kameralar ve insansız hava araçları yardımıyla gözetleneceğini açıkladı.
"Çoğu ekonomik göçmen"
Krasimir Karakaçanov Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki göç yollarını kapatmamış olmasını eleştirdi. "Kaçak göçmenlerin kitleler halinde Avrupa'ya akın etmesine daha fazla göz yumulamayacağını belirten Bakan, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının gerekirse silah zoruyla korunabilmesi için İtalya ve Yunanistan'da NATO ya da Avrupa Birliği birliklerinin görevlendirilmesi gerektiğini" söyledi. Karakaçanov Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelenlerin çoğunluğunun ekonomik göçmen olduğunu savundu ve "Takibata uğramış değiller, hayatlarının korunmasına muhtaç değiller. Sadece zengin bir Batı ülkesinde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.
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