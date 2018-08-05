Samanyolu Haber /Gündem / Bulgar mafyasına İstanbul'da operasyon /05 Ağustos 2018 10:33

Bulgar mafyasına İstanbul'da operasyon

Bulgaristan'ın en büyük mafya grubunun lideri olarak bilinen Dimitır Jelyazkov, İstanbul'da beraberinde bulunan yedi kişiyle birlikte tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan Jelyazkov'a cinayet, kundaklama, uyuşturucu ticareti gibi suçlar yöneltiliyordu.

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Milliyet'in haberine göre, Dimitır Jelyazkov'un İstanbul'a giriş yaptığı yönünde Bulgar makamlarınca verilen bilgi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda saklandığı adresi belirledikleri Jelyazkov'u, Bakırköy'de düzenlediği operasyonla 7 adamıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

6 Bulgar biri Türk 7 adamıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan Dimitır Jelyazkov ve adamları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Dimitır Jelyazkov tutuklandı. Bulgar vatandaşı 6 kişi sınır dışı edilip Bulgar makamlarına teslim edildi.

Türk vatandaşı olan kişi ise adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

 
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