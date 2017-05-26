Samanyolu Haber /Dünya / Bulgar hükümetinden Türklerin tepkisini çeken karar /26 Mayıs 2017 11:59

Bulgar hükümetinden Türklerin tepkisini çeken karar

Bulgaristan'da hükümetin azınlıklarla ilgili kurulun başına göçmen ve Roman karşıtı söylemleriyle tanınan milliyetçi bir siyasi parti liderini getirmesi, bu ülkedeki Türklerin tepkisine neden oldu.

Bulgar hükümetinden Türklerin tepkisini çeken karar

Bulgaristan’da Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un Etnik Azınlıklar Entegrasyon Konseyi başkanlığına atanması infial uyandırdı. Azınlık temsilcileri kararı "skandal" olarak nitelendirdi.
Türk ve Roman azınlığa karşı "sert" davranılmasını savunan göçmen karşıtı Simeonov başkanlığındaki entegrasyon kurulunda hükümet üyeleriyle 50 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri yer alacak.

Muhafazakâr Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (UP) genel başkanı olan Simeonov, Bulgaristan’daki en büyük azınlıklardan Romanları aşağılayıcı sözlerinden dolayı tepki görmüştü. Bulgar milliyetçisi politikacı, Aralık 2014'te parlamentoda yaptığı konuşmada, "Roman çocukların domuzlarla oynadıklarını" söylemiş ve Roman kadınları "sokak köpeklerine’ benzetmişti. Bulgaristan'da nüfusun yüzde 10’unu oluşturan Romanların sayısı 700 bini buluyor.

Türk parti liderinden tepki

Bulgaristan’daki Türk azınlığın kurduğu partilerden Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) genel başkanı Mustafa Karadayı, atama kararının "sinizmin vahim bir örneği" olduğunu söyledi. Bulgaristan’daki Türklerin sayısı ise 800 bin civarında.
Etnik Azınlıklar Entegrasyon Konseyi'nin eski başkanı ve etnik konular uzmanı Mihail İvanov, milliyetçi Başbakan Yardımcısı'nın kurulun başına getirilmesinin "azınlıklara indirilmiş bir darbe" olduğunu söyledi.
Bulgaristan'da 26 Mart'taki genel seçimlerde üçüncü parti olan UP’li bir bakan yardımcısı, Paris’teki bir balmumu müzesinde Nazi selamı verirken çekilen fotoğrafının sosyal medyaya yansıması üzerine görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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