Samanyolu Haber /Dünya / Bulgar Başbakan'dan itiraf gibi sözler /19 Temmuz 2018 17:01

Bulgar Başbakan'dan itiraf gibi sözler

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da Avrupa Birliği'ne (AB) üye olamayacağını söylerken mülteci anlaşması sebebiyle Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdüğünü belirtti.

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İzvetiya gazetesine demeç veren Borisov, göçmen sorununa verdiği destek nedeniyle AB'nin bir bütün halinde ve Bulgaristan'ın kısmen Türkiye'yle yakın ve yapıcı işbirliği eğiliminde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin AB'ye girmesinin imkansız olduğunu savunan Borisov, "Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir AB'ye girmeye çalışıyor ancak mevcut durum ve bozulan ilişkiler nedeniyle bu ülkenin AB'ye gireceğini konuşmaya bile gerek yok" dedi.

AB YETKİLİSİ: TÜRKİYE GİDEREK AB'DEN UZAKLAŞIYOR

Borisov'un paylaştığı görüş, AB yönetiminde de hakim durumda.
Gazeteye demeç veren AB yönetiminden bir yetkili, Türkiye'nin AB'den git gide uzaklaştığını ve ilişkilerin giderek zorlaştığını belirtti.

Yetkili, "AB, Türkiye'deki insan hakları ve temel özgürlükler ile ilgili durumdan son derece rahatsız. Üyelik sürecinin yeniden başlaması için Ankara, ülkedeki durumu değiştirmeli ve normlarını Avrupa'nın ilke ve değerleriyle uygun hale getirmeli" ifadelerini kullandı.
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