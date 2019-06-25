Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç'tan İstanbul yorumu /25 Haziran 2019 19:42

Bülent Arınç'tan İstanbul yorumu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kosova'nın Prizren şehrinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki yenilenen seçimi de değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

"Yaptığımız nihayet bir seçimdir. Seçimde kazanmakta var kaybetmekte var. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla AK Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz. 25 yıl aralıksız yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerini ayrı tutuyorum, bu sefer başka bir aday seçimi kazandı. Çok tabiidir, çok doğaldır. Bildiğiniz gibi yine 25 yıl sonra Ankara'da da başka bir aday seçimi kazanmış ve görevine başlamıştır. Demokratik usullerden birisidir; demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım."
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