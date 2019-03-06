Bülent Arınç'tan Cumhur İttifakı'nı kızdıracak açıklama

Geçtiğimiz Cuma akşamı AKP'de 24. 25. ve 26. dönem milletvekilliği yapan 110 eski milletvekili ile 4 eski TBMM Başkanı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin ev sahibi olduğu toplantıya 230 vekil davet edildi ancak katılım yarı yarıya oldu.





Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Özhaseki'nin gecikmeli katıldığı toplantıda söz alan Arınç, 50 dakikalık uzun bir konuşma yaptı. Arınç, Cumhur İttifakı'nın adeta seçim sloganı yaptığı beka tartışması için “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nerden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil” eleştirisinde bulundu.Kendisinin Hamamönü'nde ofisi olduğunu anlatan Arınç, Ankara adayı belirlenmeden önce esnafın nabzını tuttuğunu belirterek, “Görüştüğüm 10 kişiden 9'u Ali Babacan'ı istiyordu. Madem aday gösterilmedi, Özhaseki'nin gezilerine Babacan da davet edilsin, birlikte gezsinler” dedi. AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi'nin ‘Şarap' ile ilgili sözlerine de atıf yapan Arınç, “Nasıl konuşuyor Allah aşkına, kim yönlendiriyor? Rahmetli Erbakan Manisa'ya gelmişti. ‘Hepsini denize dökmek lazım' diye bir konuşma yaptı, Manisa'da ben seçimi kaybettim. Nerede, nasıl mesaj verileceğini iyi belirlemek lazım” dedi.