Buldan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sessizliğinizi bozun

Buldan, başta CHP Genel Başkanı'na seslenerek, "Türkiye bugün demokrasi sınavından geçiyor. Meclis'te AKP ve MHP dışındaki partilere çağrımdır. Bize yapılan yarın size yapılabilir. Sessizliğinizi bozun" dedi.







Buldan, “Diyarbakır, Van ve Mardin halkından özür diliyorum çünkü bugün onların yanında bulunamadım. Bugün en çok acıyı çeken, bedeli ödeyen, yıllardır bu ülkenin her türlü acısına göğüs geren Diyarbakır, Van ve Mardin halkı bir kez daha iradesinin gasp edilmesi sonucu üzüntülü günler geçiriyor” diye konuştu.





Buldan, 19 Ağustos sabahı bir kez daha siyasi bir darbeye gözümüzü açtık. Aslında cumhuriyet tarihi boyunca sürekli darbelerle karşı karşıya kalan ve bu darbelerde büyük sıkıntı yaşayan ama darbelere karşı olduğumuzu dile getirdik. Seçimle gelenin mutlaka seçimle gitmesi gerektiğine inancımızı ifade etmiştik. Ancak, AKP iktidarının özellikle son yıllarda sivil darbeleri ile de karşı karşıya kaldı” ifadesini kullandı.





Buldan açıklamasını şöyle sürdürdü:







“31 Mart seçimleri öncesi belediyelerimize kayyum atanmıştı. Kayyumların sonucunda 31 Mart tarihinde Türkiye seçimlere gitmişti. Kayyumlarn atandığı yerlerde halk AKP hükûmetine ders vermişti. Halk, “Biz kayyumları kabul etmiyoruz” dedi. Sandıklara giderek kendi iradelerine sahip çıkmışlardı. Kayyumların atandığı hemen hemen her yerde halkımız iradesine sahip çıktı. Belediye eş başkanlarına iradelerini teslim etmişledir. Bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı bir kez daha kayyumları istemediklerini ifade etmişlerdir.





Halkımızın iradesi bir kez daha gasp edilmiş oldu. Bu düpedüz hırsızlıktır. AKP hükûmetinin kendi çıkmazlarını örtbas etmek amacıyla kayyum zihniyetini ortaya koydu. Belediye eş başkanlarımız kayyumların arkasında bıraktıkları pislikleri temizlemeye çalışıyorlardı. Her türlü yüz kızartıcı işlere bulaşanlar halkın seçtiği belediye başkanlarının yerine koydu. Boş kalan ceplerini bir kez daha doldurmak amacıyla geldiklerini biliyoruz. Kayyum zihniyetine karşı demokratik her türlü tavrı ortaya koyacağız.





AKP iktidarı artık ömrünü tamamlamıştır. Bu tür hırsızlıkları yapmaya son vermelidir





23 Haziran’da İstanbul’u almayı başardıysak Diyarbakır’ı, Van’ı, Mardin’i kayyumlardan almayı başarabiliriz. Ancak bunun için birlikte omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. Bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek. Özellikle Türkiye’de muhalif olan isimler, partiler iktidara karşı olanların herkesin birlikte hareket etme ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz.





Bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere TBMM’de grubu olan partiler AKP ve MHP hariç bu sınavı birlikte geçmeliyiz. Bugün bize yapılan yarın size de yapılır. Bugün buna dur demezsek bu çemberin içine herkes girer. Sessizliğini bozun, Türkiye’nin yarınını güzel günlere çevirebiliriz."