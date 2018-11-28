Samanyolu Haber /Gündem / Buldan ve Kılıçdaroğlu dahil 21 vekile fezleke /28 Kasım 2018 16:45

Buldan ve Kılıçdaroğlu dahil 21 vekile fezleke

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 21 milletvekilli hakkında 'yasama dokunulmazlığının kaldırılması' için 43 fezleke hazırlandı.

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27. Yasama Dönemi'nin ilk fezlekeleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bulunuyor.

Kılıçdaroğlu ve Buldan’ın yanı sıra TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri'nde dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri şöyle:

"Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul."

CHP'liler ise şöyle: 

"Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Manisa Milletvekili Özgür Özel."

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, meclise gönderilen fezlekeler arasında Kılıçdaroğlu'nun 3 dosyası yer alırken, Uca'nın 9, Taşçıer ve Öztürk'ün 4'er, Başaran'ın 3, Taşdemir, Demir, Erdoğmuş ve Erdoğdu'nun 2'şer fezlekesi bulunuyor.

Diğer milletvekilleri hakkında birer fezleke hazırlandı. 
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