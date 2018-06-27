Samanyolu Haber /Gündem / Buldan: Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım /27 Haziran 2018 14:51

Buldan: Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım" dediğini doğruladı. Buldan, "Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinin ardından değerlendirme toplantısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldığını söyleyen Buldan, "Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartlamalarına asla izin vermeyeceğiz. Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" diye konuştu.


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