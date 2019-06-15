Buldan: Kürtler AKP’ye bırakın oyu, günahını bile vermez

Buldan, Kürtçe konuşanlara açılan davaları, Kürdistan diyen vekillerinin yaka paça Meclis’ten dışarı atılmasını hatırlatarak, “Kürtlerin oyunu Kürt halkının iradesini bu kadar ucuz mu sandınız? Bırakın oyunu, Kürtler sizlere günahını bile vermeyecek.”Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Siz parti değil misiniz niye aday çıkarmadınız” sözlerine de cevap verdi. Buldan, “Evet biz partiyiz aday çıkarmadık ki siz kaybedesiniz diye. Çünkü siz de Iğdır’da aday çıkarmadınız ki HDP kaybetsin diye. Ama aramızdaki fark şudur bizim aday çıkarmadığımız yerde siz kaybettiniz ama sizin aday çıkarmadığınız yerde HDP kazandı” dedi.







31 MART TARİHİN EN AHLAKSIZ DARBELERİNDEN BİRİDİR





Buldan, 7 Haziran, 24 Haziran, 31 Mart seçimlerinde AKP’nin hukuksuzluk ve hırsızlık yaptığını belirterek, “Çalarak, gasp ederek iktidarını ayakta tutmaya çalışıyor. Bunun son örneğini 31 Mart’taki iradeyi gasp eden AKP iktidarının tavrı ile gördük. 31 Mart’ta AKP ve YSK eliyle gerçekleşen darbe tarihin en ahlaksız, en çirkin darbelerinden biridir ve bu darbe tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU – YILDIRIM ÇEKİŞMESİNİN ÇOK ÖTESİNDE





İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım çekişmesinin çok ötesinde bir seçim olduğunu ifade eden Buldan şunları söyledi: “Diyarbakır’a gidip Kürdistan diyenlere şunu hatırlatmak isteriz: Bizler Kürtçe konuştuğumuz için hakkımızda onlarca dava açtınız, Kürdistan diyen vekillerimizi yaka paça Meclis dışına attınız, Kürtçe konuşan vekillerimizin söylediklerini bilinmeyen bir dil olarak tutanaklara geçirdiniz. Kürtlerin oyunu Kürt halkının iradesini bu kadar ucuz mu sandınız? Bırakın oyunu, Kürtler sizlere günahını bile vermeyecek.”





KÜRTLER MEHDİ EKER’İ DE DEMİRTAŞ’I DA İYİ TANIYOR





Buldan, AKP’nin bölgeden şehleri, melleleri, aşiret reislerini, Mehdi Ekerleri, Mehmet Metinerleri İstanbul’a gönderip Kürtlerin olduğu semtlerde seçim çalışmaları yaptığına dikkat çekerek, “Kürtler Mehdi Ekerleri de, Mehmet Metinerler’i de tanıyor. Ama Kürtler, Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı, Sebahat Tuncel’i, Gültan Kışanak’ı da tanıyor. Hiç kimse algı operasyonu yürütmesin. Hiç kimse neden aday çıkarmadılar, Kürt halkı oyunu kime verecek diye hesap yapmasın” dedi.