Samanyolu Haber /Dünya / Bükreş, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi! /23 Ocak 2017 14:22

Bükreş, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’da yolsuzları affeden hükümet tasarısı, Bükreşlileri sokağa döktü. Cumhurbaşkanı İohannis’in da iştirak ettiği eylemi hükümet kanadı, ‘darbenin başlangıcı’ olarak nitelendirdi.

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’da 11 Aralık seçimlerinden sonra kurulan sosyal demokrat-liberal hükümetin ilk icraatlarından biri, yolsuzluktan hüküm giyenleri kurtarmaya yönelik af tasarısı oldu. 

Başkent Bükreş’te 20 bine yakın eylemci, Universitate meydanında toplanarak hükümeti protesto etti. Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, protesto meydanına gelerek eyleme destek verdi. Daha sonra yürüyüşe geçen eylemciler protestoyu hükümet binası önünde sürdürdü. 

Cumhurbaşkanının eyleme verdiği destek hükümet kanadını kızdırdı. Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea, cumhurbaşkanının eylemci lideri gibi davrandığını savunarak, protestolar için ‘’bir darbenin başlangıcı’’ ifadesini kullandı. 

Dragnea’nın hedefine istihbarat kurumu SRİ’yi de koydu. Protestoya istihbaratçıların ön ayak olduğunu ima eden sosyal demokrat lider, ilk kabine toplantısında devlet kurumlardaki istihbarat elemanlarının tespitini isteyeceğini söyledi. İstihbarat kurumu ise Dragnea’nın suçlamasını ‘karalama’ olarak nitelendirdi.

Sosyal demokrat-liberal koalisyon hükümetinin hazırladığı af tasarısı, yolsuzluktan cezaevine giren siyasetçi ve işadamlarının serbest kalmasını sağlayacağı gerekçesiyle Romen toplumunun tepkisini çekiyor. Tasarı, bir kısmı eski bakan olmak üzere en az 25 eski milletvekili ve çok sayıda işadamının salıverilmesini öngörüyor.

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