Samanyolu Haber /Gündem / 'Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koydu' /28 Nisan 2019 09:25

'Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koydu'

Demirören Grubu’nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt, Kanal D Ana Haberi sunarken görevine son verildiği iddia edilen Buket Aydın'ın 'araya birilerini soktuğunu' ve pazartesi günü tekrar ekranda olacağını söyledi.

SHABER3.COM

Kanal D Haber Başkanı' ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevine geçtiğimiz cuma günü son verildiği ifade edildi.

Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

Aydın'ın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre Buket Aydın kendini odasına kilitledi. İçeri kimse giremezken Aydın'ın odasının önünde ve stüdyonun girişinde güvenlik görevlisi bekledi. Buket Aydın, kanalın bulunduğu binadan güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Buket Aydın’ın yerine kimin geçeceği halen konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. Oda TV'de yer alan habere göre, iddiayı gündeme getiren kişi, Demirören Grubu’nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt.

Gazeteci Bozkurt twitter hesabından şu iddiayı paylaştı:

“Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:35