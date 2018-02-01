Samanyolu Haber /Gündem / Bugüne kadar Hatay ve Kilis’e 52 roket ve havan atıldı /01 Şubat 2018 09:37

Bugüne kadar Hatay ve Kilis’e 52 roket ve havan atıldı

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 12 günde Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis’e 52 roket ve havan atıldı.

SHABER3.COM

Kilis kent merkezine 22, Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 30 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.


Saldırılar sonucunda Kilis’te 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir ve 28 yaşındaki Suriyeli Tarık Tabbak hayatını kaybetti. Hatay’da ise 17 yaşındaki Fatma Avlar, 51 yaşındaki Suriyeli Nadir El Fares ve 30 yaşındaki TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş yaşamını yitirdi.

Böylece saldırılarda üçü Türk ikisi Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 73 kişi de yaralandı.

Hatay’da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi. Kilis’te ise beş ev, bir cami ile altı araç hasar gördü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bugüne kadar Hatay ve Kilis’e 52 roket ve havan atıldı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:41:45