Samanyolu Haber /Gündem / Bugün seçin olsa... /23 Kasım 2017 21:55

Bugün seçin olsa...

İstanbul Ekonomi Araştırma ekibinin anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

SHABER3.COM

Araştırmada Meral Akşener’in başında olduğu İyi Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Türkiye 2019 seçime gitmeye hazırlanırken anket şirketleri çalışmalarına hız verdi. İstanbul Ekonomi Araştırma ekibinin 1537 kişi ile 12 ilde bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, MHP yüzde 10 barajının altında kalıyor. Meral Akşener’in başında olduğu İyi Parti ise yüzde 10,7 ile barajı geçiyor.

Araştırmaya göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP yüzde 41,5,

CHP yüzde 16,8, 

HDP yüzde 10,8,

İyi Parti yüzde 10,7, 

MHP yüzde 6,7

Aynur Tekin’in Artı Gerçek’teki haberine göre,  CHP seçmeninin yüzde 26.8’i, MHP seçmenininse yüzde 38,8’i İYİ Parti’ye oy verebileceğini söyledi.

Araştırmayla ilgili Artı Gerçek’e bilgi veren, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Selçuki, çalışmanın 1-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildiğini ve sonuçların hata payının +/- yüzde 2.5 olarak belirlendiğini söyledi.

AB üyeliğine destek yüzde 57

Ankete katılanlara “Türkiye’nin AB (Avrupa Birliği) üyeliğini destekliyor musunuz” sorusu da yöneltildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 57’si AB üyeliğini destekliyor. AB üyeliği, en çok CHP ve HDP seçmenleri tarafından destekleniyor. AKP seçmenlerinin yüzde 46,7’si, MHP seçmenlerininse yüzde 44,6’sı yine AB üyeliğini destekliyor.


Dış politikayla ilgili araştırmalar içeren çalışmada, “Türkiye, güvenlik ihtiyacını NATO dışında kalarak sağlayabilir mi?” sorusu da soruldu. Ankete katılanların yüzde 67’si “evet” derken, yüzde 33’ü “hayır” yanıtını verdi.
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