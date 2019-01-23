Bugün seçim olsa... İşte en güncel anket!

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre Piar Araştırma şirketi tarafından 13-19 Ocak 2019 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde telefonla mülakat yöntemi ile yapıldı. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak 9 bin 298 katılımcıyla görüşüldü.





Araştırmanın hata payı yüzde 1.8 olarak hesaplanırken, araştırma demografisi yüzde 51.6 ile erkek, yüzde 48,4 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 17.6, 25-34 arası yüzde 20.5, 35-44 arası yüzde 34.6, 45-54 arası yüzde 19.9, 55-64 arası yüzde 11.8 ve 65 yaş üzeri yüzde 5.6 ile yer aldı.





Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 21.9 iken, ortaokul yüzde 19.1, lise yüzde 37.4 ve üniversite yüzde 21.6 olarak yer aldı.





KATILIMCILARA GÖRE İLK ÜÇ SORUN; EKONOMİ, İŞSİZLİK VE SURİYELİLER





Araştırmada katılımcılara 'iç politika' ve 'seçim' ana gündemleri altında sorular yöneltildi.





İç politika başlığı altında katılımcılara sorulan ilk soru 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir' sorusu oldu. Bu soruya 'ekonomi' yanıtını verenlerin oranı yüzde 34.5 ile ilk sıradayken, işsizlik diyenlerin oranı yüzde 14.6 ile ikinci sırada, 'Suriyeliler' yanıtını verenlerin oranı ise 12.6 ile üçüncü sırada yer aldı.





'Türkiye'nin ekonomisinin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 58.9'i 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' yanıtı verenlerin oranı yüzde 26.4, fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 14.7 oldu.







TÜRKİYE HALKI YARGI VE MEDYAYA GÜVENMİYOR







'Yargıya güveniyor musunuz' sorusuna 'güvenmiyorum' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 62.8 ile ilk sırada yer alırken, 'güveniyorum' diyenlerin oranı yüzde 29.5'te kaldı.





'Medyaya güveniyor musunuz' sorusuna 'güvenmiyorum' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 81.7 gibi yüksek bir orandayken, 'güveniyorum' yanıtı verenler sadece yüzde 9.2.





'Türkiye'deki mevcut eğitim sistemi ile öğrencilere yeterli eğitim verilebildiğini düşünüyor musunuz' şeklindeki soruya araştırmaya katılanların yüzde 67'sı 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' diyenlerin oranı yüzde 17.7'de kaldı.





BU PAZAR SEÇİM OLSA AKP’YE OY VERECEKLERİN ORANI YÜZDE 30.2







Seçim ana başlığında yer alan 'Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' şeklindeki soruya yüzde 30.2 AKP yanıtı verenler ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla yüzde 22.3 ile CHP, yüzde 11.7 ile MHP, yüzde 10.4 ile İYİ Parti, yüzde 9.5 ile HDP şeklinde yanıt verirken, diğerlerinin oranı yüzde 2.1’de kaldı, kararsızların oranı ise yüzde 13.8.





Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle şekilleniyor: AKP yüzde 35, CHP yüzde 25.9, MHP yüzde 13.6, İYİ PARTİ yüzde 12.1, HDP yüzde 11 ve diğer partiler yüzde 2.4.







24 HAZİRAN'DAN BUGÜNE EN FAZLA OY KAYBEDEN AKP OLDU





24 Haziran seçimlerinden günümüze siyasi partilerdeki oy değişimleri karşılaştırıldı. En fazla düşüş yüzde 7.6 ile AKP'de bulunurken, HDP de yüzde 0.7'lik gibi bir oranla oy düşüşü yaşıyor. Tablodaki kararsızların dağıtılmasıyla 24 Haziran seçim sonucu ile bu pazar seçim olsa karşılaştırması üzerinden yapılan araştırmaya göre sonuçlar şu şekilde:





AKP, 24 Haziran'da yüzde 42.6 iken, bu Pazar seçim olsa yüzde -7.6 düşüşle yüzde 35 oranında oy alıyor.

CHP, 24 Haziran'da yüzde 22.6 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +3.3 yükselişle yüzde 25.9 oy alıyor.



MHP, 24 Haziran'da yüzde 11.1 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.5 ile yükselişle yüzde 13.6 oy alıyor.



İYİ Parti, 24 Haziran'da yüzde 9.9 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.2 yükselişle 12.1 oy alıyor.



HDP, 24 Haziran'da yüzde 11.7 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde -0.7 ile düşüşle yüzde 11 oy alıyor.





