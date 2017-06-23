Bugün de İki ilde zırhlı araçlar devrildi: 13 polis yaralandı

Üç gün önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polisin zırhlı aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen 5 sivil hayatını kaybetti . Ondan önce Şırnak'ta bir zırhlı araç bir eve girmiş iki çocuk canından olmuştu. Bu kazaları şoku devam ederken Şanlıurfa ve Trabzon'dan iki ayrı zırhlı araç kazası haberi geldi.





Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için görevli özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Trabzon’un Yomra ilçesinde de kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı.















Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti için görevli özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Harran ziyareti için Şanlıurfa’ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.













