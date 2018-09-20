Buğday ithali için yine ihaleye çıkıldı

TMO, yaklaşık 252.000 ton buğday alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı. TMO'dan yapılan açıklamada toplam 2.5 milyon tonluk hububat alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.







TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"TMO'nun ana görevi, müdahale kapsamına giren ürünlerle ilgili piyasaları düzenlemektir. Son dönemde döviz kuru ve dünya hububat fiyatlarındaki yükseliş gibi etkenler faaliyet alanımıza giren ürünlerin iç piyasa fiyatlarında hareketlenmeye sebep olmuştur. TMO, piyasa gelişmelerini dikkate alarak sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamamasını teminen 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Ekim ayı için ilan edilen fiyatlar üzerinden buğday stoklarını satışa açmıştır.





TMO satış fiyatları Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacaktır. Ayrıca, kuruluşumuza gerektiğinde kullanılmak üzere tahsis edilen toplam 2.25 milyon tonluk hububat ithalat yetkisi kapsamında ilk etapta buğday ve arpa, akabinde ise diğer hububat ürünleri ithalat işlemlerini ifa etmek üzere işlemler başlatılmıştır. İhalelerimize iştirak etmek isteyen yerli ve yabancı firmaların Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Yurtiçi piyasaların regülasyonu amacıyla alınan bu tedbir, halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek ve diğer unlu mamuller ile hayvansal ürün piyasalarında fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır.