Samanyolu Haber /Ekonomi / Buğday, arpa, mısır, pirinç ve baklagillerde ithalat için gümrük vergisi kaldırıldı /16 Ocak 2019 10:07

Buğday, arpa, mısır, pirinç ve baklagillerde ithalat için gümrük vergisi kaldırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.

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TMO'ya 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, TMO'ya tanınan ithalat kotası 100 bin ton kuru baklagil ile 100 bin ton pirinci de kapsıyor.
Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

DOMATES KONSERVESİ İTHALATI İÇİN TARİFE KONTENJANI

Diğer taraftan, domates konservesi ithalatı için 25 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanındı.

Tarife kontenjanı 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Kota kapsamındaki ürünün ithalatı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenecek ithal lisansıyla yapılabilecek. Kotadan yalnızca bu ürünleri salça üretiminde hammadde olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.
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