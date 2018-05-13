Samanyolu Haber /Dünya / Bu yılki Eurovision'a protesto damgasını vurdu /13 Mayıs 2018 10:59

Bu yılki Eurovision'a protesto damgasını vurdu

İngiltere adına Eurovision şarkı yarışması finalinde sahneye çıkan sanatçı SuRie şarkısı ‘Storm’u (fırtına) seslendirirken sahneye fırlayan bir kişinin protestosuna uğradı.

Eurovision'a sahne protestosu damgasını vurdu

Canlı yayında bir anda sahneye fırlayan kişi SuRie’nin elinden mikrofonu kaptı ve “İngiltere medyasının Nazileri, özgürlük istiyoruz.” diye haykırdı. Güvenlik ekibinin engellediği adam gözaltına alınırken, sanatçı SuRie performansına kaldığı yerden devam etti.

LİZBON’DAKİ FİNALDE 26 ÜLKE YARIŞTI

Portekiz’İn başkenti Lizbon’da düzenlenen yarışmada İngiliz ekibine en sonda şarkısını tekrar seslendirme hakkı tanındı ancak SuRie performansının zarar görmediğini düşünerek teklifi reddetti.

İsrail yarışmayı 529 puanla birinci tamamladı ve 2019’da yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Bu yılki yarışmayı düzenleyen Portekiz ise sonuncu oldu.

2010’DA DA YAŞANMIŞTI

Benzeri bir olay 2010 Eurovision Şarkı Yarışması’nda da meydana gelmiş, performansı bölünen İspanya temsilcisi sahneye ikinci kez çıkmayı istemiş ve isteği EBU yetkilileri tarafından kabul edilmişti.
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