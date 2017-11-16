'Bu yıl Türkiye'de 12 bin 800 kurumsal iflas yaşanacak'

Şirketin değerlendirmelerine göre 2017'de kurumsal iflasların sayısı yüzde 4 artacak.



2018'de şirket iflaslarının yüzde 4 düşüşle 12 bin 300'e gerileyeceğini öngören Euler Hermes makro ekonomik tahminlerini de açıkladı.

Buna göre şirket 2017'de büyümenin yüzde 5,2, 2018'de ise yüzde 3,5 olacağını öngörüyor.

Şirket, cari açığı da Türkiye'nin "Aşil Topuğu" olarak değerlendirdi.





Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner “2017 sonuna kadar Türkiye’de enflasyon çift haneli kalacak. 2018’de ise ortalama yüzde 9 seviyesine inebilir” dedi. Euler Hermes’e göre Türkiye’de cari açık Türkiye’nin ’Aşil Topuğu’ olmaya devam ediyor. Kurumun tahminine göre Cari açık/GSYİH oranı 2018’de yüzde 4’ün üzerinde kalacak.





Euler Hermes Başekonomisti Ludovic Subran “İstihdam ve kapasite kullanımındaki genişleme nedeniyle yatırım görünümü iyimser olmaya devam ediyor. Para politikasındaki normalizasyonun güçlü ekonomik dengeyi raydan çıkarma olasılığı düşük” diye konuştu.