Samanyolu Haber /Spor / "Bu yıl Spor Toto Süper Lig yayınları durabilir..." /30 Temmuz 2019 22:39

"Bu yıl Spor Toto Süper Lig yayınları durabilir..."

Digiturk 125 milyon dolarlık sezon öncesi ön ödemeyi henüz gerçekleştirmedi.

SHABER3.COM

TFF ile yayıncı kuruluş beIN Media Group arasındaki ödeme krizinde, Digitürk'ün ödemelere baz teşkil edecek kur konusunda anlaşma sağlanamazsa Süper Lig yayınlarını durdurabileceği iddia edildi.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklara göre, beIN Media Group'un Türkiye birimi olan Digiturk, yaklaşık iki aydır Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleriyle 2016'da imzalanan anlaşmada yer alan ve federasyona yapılan ödemelerde kurun hesaplanma yönetimine ilişkin maddede müzakerelerde bulunuyor. Kaynaklar, Digiturk'ün yıllık 500 milyon dolarlık toplam ödeme içindeki 125 milyon dolarlık sezon öncesi ön ödemeyi henüz gerçekleştirmediğini belirtti.

İki kaynağa göre, 2017-18 sezonundan itibaren Süper Lig'in 5 yıllık yayın haklarına sahip Katarlı spor yayıncısı, yapılan 12 sonuçsuz toplantının ardından futbol kulüplerine yapılan ödemelerde kullanılan döviz kuru konusunda anlaşma sağlanamazsa Süper Lig yayınları durdurarak Türkiye'de sahibi olduğu diğer yayın haklarına yönelebilir.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bu yıl Spor Toto Süper Lig yayınları durabilir..." Sonraki Haber >>

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:07:06