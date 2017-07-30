Samanyolu Haber /Gündem / Bu yıl erken tükenecek... /30 Temmuz 2017 03:05

Bu yıl erken tükenecek...

Dünya'da 1 senede yetiştirilen ve beslenen tüm bitkisel ve hayvansal gıda ürünleri ile su kaynakları önceki yıllarda Ekim aylarında tükenirken, bu yıl 2 Ağustos tarihi itibari ile tüketilmiş olacak.

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Dünya'nın 1 sene içinde 'yenileyebildiği' miktarda gıda kaynağının tümü, bu sene 3 ağustos tarihi itibari ile tüketilmiş olacak ve bu tarihten itibaren insanlık bir anlamda 'kredi' ile yaşamaya devam edecek. Bu durumda gıda kaynakları, giderek kalıcı biçimde ortadan kalkıyor.
Dünya'da 1 senede üretilebilen kaynaklar 1970'li yıllardan beri her sene daha da erken tükeniyor.

2050'DE 2 DÜNYA GEREKECEK

Kaynakların tüketimini her yıl inceleyen Global Footprint Network sivil toplum kuruluşu, durumun çok vahim olduğu konusunda uyarıda bulundu. 2017 senesinde insanların, dünyanın verebileceği doğal kaynakların 1,7 katını tüketeceğini açıklayan Global Footprint Network, bu şekilde devam edilirse 2050 senesinde kullanılacak yaşam kaynakları için "2 Dünya" gerekeceğini belirtiyor.

Dünya'nın 1 senede verebildiği doğal kaynaklar 1970 senesinde 23 Aralık tarihinde tüketilmişken, 1980 senesinde 3 Kasım, 1990 senesinde 13 Ekim, 2000 senesinde 4 Ekim, 2010 senesinde 28 Ağustos, 2015 senesinde 13 Ağustosta tüketildi.

Son 3 senedir "tükenme tarihindeki" geri çekilmenin biraz yavaşladığını belirten Global Footprint Network yetkilileri, dünyanın 1 senede verebildiği doğal kaynakların her sene biraz daha çabuk tüketildiğini, tabii kaynakların "yenilenebilir" olmadığını vurguladı.
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