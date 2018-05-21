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Bu yeni dirilişin başlangıcı olabilir...
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21 Mayıs 2018 17:01
Bu yeni dirilişin başlangıcı olabilir...
Gazeteci Ekrem Dumanlı yayınladığı videoda 'Bu akışı nasıl tersine çevirebiliriz ' sorusunu sordu...
Şer planını tersine çevirmek için
Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınlandı... Türkiye'den yurt dışına göç etmeye zorlananlar için tavsiyelerde bulunmaya devam Dumanlı bu durumun bir fırsat olabileceğini anlattı...
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