



ERDOĞAN 2002'DE DÖNEMİN HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTMUŞ





Erdoğan, 2002 yılında katıldığı bir televizyon programında o dönemde yaşanan ekonomik krizi, "Bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim vatandaşım evine çöp, rızık topluyor götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını topluyor götürüyorsa, meydanlar açız, açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, yüzde 25'i açlık sınırının altındaysa, yüzde 50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi?" sözleriyle anlatıyor.





Erdoğan, krizin faturasını da, "Bu ülkeyi bu hale bu hükümet getirmedi mi?" sözleriyle dönemin hükümetine kesiyor.

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, her kesim haklı bir soru yöneltiyor: "Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?" Ekonomik krizde en fazla telaffuz edilen bu soruya Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce cevap vermiş.