Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu ülkeyi bu hale kim getirdi? /18 Mayıs 2019 17:46

Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

İşsizlik yüzde 14,7 ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Özel şirketler 210 milyar dolar döviz borcunu ödeyemediği için bankaların elinde rehin. Bütçe açığı 200 milyar TL'yi geçecek. Hükümet para kalmayınca Merkez Bankası'nın "ihtiyat akçesi" denilen kefen parasına göz dikti. Gıda enflasyonu yüzde 30. On binlerce çiftçi, yüz binlerce kredi kartı borçlusu icralık. Sebep olduğu ekonomik krizi "dış mihrakların işi" diyerek savuşturmaya çalışan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında bakın neler söylemiş?

Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken, her kesim haklı bir soru yöneltiyor: "Bu ülkeyi bu hale kim getirdi?"  Ekonomik krizde en fazla telaffuz edilen bu soruya Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce cevap vermiş. 

ERDOĞAN 2002'DE DÖNEMİN HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTMUŞ

Erdoğan, 2002 yılında katıldığı bir televizyon programında o dönemde yaşanan ekonomik krizi, "Bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim vatandaşım evine çöp, rızık topluyor götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını topluyor götürüyorsa, meydanlar açız, açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, yüzde 25'i açlık sınırının altındaysa, yüzde 50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi?" sözleriyle anlatıyor. 

Erdoğan, krizin faturasını da, "Bu ülkeyi bu hale bu hükümet getirmedi mi?"  sözleriyle dönemin hükümetine kesiyor.
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