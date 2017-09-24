Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu tür bir emrivaki...' /24 Eylül 2017 10:09

'Bu tür bir emrivaki...'

Abdullah Gül, "bağımsızlık referandumu" hakkında açıklama yaparak "Ayrıca, Türkmen, Kürt ve Arap halklarının bir arada bulunduğu Kerkük’te bu tür bir emrivaki, mevcut durumu daha da kötüleştirecektir" dedi.

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Abdullah Gül'den açıklama: Bu tür bir emrivaki, durumu daha da kötüleştirecektir

Abdullah Gül, Twitter hesabından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yapılacak referandumla ilgili açıklamada bulundu.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "İki Müslüman Arap ülkesi Irak ve Suriye’nin belkemikleri zaten kırılmışken, bölgede bu kadar acı ve yıkım yaşanırken, şimdi de kaçınılmaz Arap-Kürt savaşlarının başlamasına yol açacak referandum kararından vazgeçmenin Irak Kürtler'i için de iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkmen, Kürt ve Arap halklarının bir arada bulunduğu Kerkük’te bu tür bir emrivaki, mevcut durumu daha da kötüleştirecektir." dedi

Gül, mesajlarını Arapça olarak da paylaştı.
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