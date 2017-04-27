Samanyolu Haber /Gündem / Bu topraklarda hiç bir başarı cezasız kalmaz!. /27 Nisan 2017 13:18

Bu topraklarda hiç bir başarı cezasız kalmaz!.

Türkiye’de dün yaklaşık 5 bin kişiye yönelik ‘cadı avı’ gözaltılarında eğitimciler hedefteydi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin neredeyse tamamı eğitimciydi. Bunlardan biri de Konya özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi oldu. KHK ile hukuksuz bir şekilde kapatılan okulun tüm öğretmenleri ‘mahrem imam’ safsatasıyla gözalatına alındı. Okul ise geçmişteki başarılarıyla hem Konya’nın hem Türkiye’nin göğsün kabartmıştı.

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İki yıl üstüste 8 bin 279 lise arasında en iyi okul

Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi, genel öğrenci başarısının yüksekliğiyle dikkat çekiyordu.
2011 ve 2012 eğitim-öğretim yılı ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ÖSYM Türkiye birincisi olarak Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesini açıklamıştı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Merve-Büyükkoyuncu Fen Lisesi, YGS-1, YGS-2, YGS-6 ve LYS Matematik, Geometri, Fizik branşları puan ortalamalarında Türkiye Birincisi olarak en başarılı okul olmuştu.

8 bin 279 Lise arasında Türkiye birincisi olmayı başaran Büyükkoyuncu Fen Lisesi, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ile LYS kimya ve biyoloji branşlarında da Türkiye ikincisi olduğu açıklanmıştı. İki yıl üst üste birinci olan Lise, 2013 yılında ise Türkiye ikincisi olmuştu.
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