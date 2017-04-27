Bu topraklarda hiç bir başarı cezasız kalmaz!.

İki yıl üstüste 8 bin 279 lise arasında en iyi okul







Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi, genel öğrenci başarısının yüksekliğiyle dikkat çekiyordu.

2011 ve 2012 eğitim-öğretim yılı ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ÖSYM Türkiye birincisi olarak Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesini açıklamıştı.





ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Merve-Büyükkoyuncu Fen Lisesi, YGS-1, YGS-2, YGS-6 ve LYS Matematik, Geometri, Fizik branşları puan ortalamalarında Türkiye Birincisi olarak en başarılı okul olmuştu.





8 bin 279 Lise arasında Türkiye birincisi olmayı başaran Büyükkoyuncu Fen Lisesi, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ile LYS kimya ve biyoloji branşlarında da Türkiye ikincisi olduğu açıklanmıştı. İki yıl üst üste birinci olan Lise, 2013 yılında ise Türkiye ikincisi olmuştu.