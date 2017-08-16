Bu tecavüz davasındaki ifadeleri özellikle kırpmıyoruz

Antalya'da sosyal medyadan tanışıp buluştuğu 17 yaşındaki B.T. adlı çocuğa pansiyonda tecavüz edip idrarını içiren ve dışkısını yediren, bunları kameraya kaydettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan kafe işletmecisi 20 yaşındaki Davut E. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.







Antalya'daki kan donduran olay, saldırgan Davut E.'nin mağdur kız çocuğu B.T.'nin annesi Ö.Y.'ye "Senin kızınla iki defa ilişkiye girdim" yazıp gönderdiği telefon mesajıyla ortaya çıktı.





Çocuğun annesi Ö.Y. mesajı gönderen kişiden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine 23 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Davut E. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit, şantaj, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından dava açıldı.





Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, bir gün önce talimatla ifadesi alınan mağdur B.T. katılmadı. Saldırgan Davut E. ve mağdurun çocuğun annesi Ö.Y. ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.





Davut E. savunmasında, tecavüz iddiasını kabul etmezken ilişkiyi görüntüye aldığını itiraf etti. Davut E., mağdurun annesine gönderdiği mesajı da kabul etti.





Anne Ö.Y. ise kızına tecavüz edildiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Çekilen görüntüleri kendisinin izlemediğini ancak kamera kaydında kızına sanığın idrarını içirip dışkısını yedirirken görüntülerin olduğunu söyleyen Ö.Y., "Sanık kızımla zorla ilişkiye girmiştir" dedi. Bu olay nedeniyle kızının psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü anlatan Ö.Y. sanığın kaldığı pansiyonda olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının istenmesini talep etti.





Olayın yaşandığı pansiyondaki görüntü kayıtlarının istenmesine karar veren mahkeme, tutuklu sanığın haftanın iki günü en yakın polis merkezine gidip imza atması şartıyla adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelenirken, sanığın serbest kalmasına tepki gösteren anne Ö.Y. gözyaşları içinde adliyeden ayrıldı.