Bu taksi rant taksi!

İ-Taksi projesinden AKP'ye rant çıktı!





CHP'li Barış Yarkadaş, İ - Taksi'nin yılda 200 milyonluk bir rant yaratacağını ve bu rantın nasıl kullanılacağının ise bilinmediğini belirtti.





İstanbul'da İ - Taksi programı yüklenen bir ticari takside seyahat halindeyken basın açıklaması yapan Yarkadaş, "Bu taksilere binen herkesin görüntüsü kaydedilecek. Bu hukuka aykırıdır ve özel yaşamın ihlal edilmesidir" diye konuştu.





Yarkadaş, İ - Taksi adı verilen uygulamanın taksici esnafından her yıl 200 milyon TL toplayacağını da belirtti ve rantın adresini gösterdi. CHP'li vekil şöyle konuştu:





200 MİLYONLUK RANT PROJESİ





"Her taksi şoförü, yeni uygulama yüzünden aldığı ücretin yüzde beşini İ - Taksi'ye verecek. Bunun anlamı, İ - Taksi'ye her yıl ortalama 200 milyon TL aktarılmasıdır. Tek taraflı olarak yapılan ve İ- Taksi tarafından istenildiği zaman feshedilebilecek olan bu sözleşmeye kimse itiraz edemiyor. Çünkü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına bunu dayatıyor. İBB, İ - Taksi uygulamasını taktırmayanların çalışma ruhsatını yenilemeyeceğini söylüyor. İ - Taksi'nin tekerleğinin, huzur ve güven için değil, rant için döneceği görülüyor."





"YAZILIM 'TAM' ADRESE GİTMİŞ!"





İ - Taksi adı verilen uygulamanın cihazının İBB tarafından Çin'den 400 dolara alındığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Konunun her yanı sorunlu... 400 dolara cihaz alınıyor. Taksi plakası sahiplerine 'Siz bu cihazı taktırın, sizden ücret almayacak, gerisini biz halledeceğiz' deniliyor. Öte yandan, bu cihazın çalışması için gereken yazılım ise Türkiye'deki bir firmaya yaptırılıyor. Bu firmanın adı ise iddialara göre, Tam Yazılım..."





CHP'li vekil, firmaya ilişkin çarpıcı bilgileri ise şöyle paylaştı:





"Tam Elektronik Yazılım, adlı bu şirket, iddialara göre, İSPARK'ın işi ihale ettiği İSBAK'ın taşeronu... Firma, AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğluna ait... Zaten reklamlardaki plakalarda da gördüğünüz üzere, 34 TAM 34 yazıyor... İSPARK, bu yazılımcı firmaya kaç para ödedi ve bundan sonra da ödemeye devam edecek mi? Bu sorunun cevabının verilmesi ve iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor."





Yarkadaş konuşmasına şöyle devam etti:





"Konuştuğumuz kaynaklar, AKP'lilerin sahibi olduğu yazılımcı firmaya, taksicilerden alınacak olan yüzde beşlik kesintiden düzenli olarak ödeme yapılacağını iddia ediyor. Bu da 200 milyonluk gelirin, ciddi bir rant paylaşımına uğrayacağını gösteriyor. Taksi şoförlerinden her yıl toplanacak 200 milyon TL, nereye ve nasıl harcanacak? Bu para ne yapılacak? İBB, bu konuyu es geçiyor. Konuştuğumuz AKP'li kaynaklar, gayri resmi açıklamalarında 'Para şoförlerin eğitiminde kullanılacak' diyerek aklımızla alay ediyor. Bu konuyu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi haline de getirdim. Umarım Binali Yıldırım bu soruları yanıtlama cesareti gösterir."





"TAKSİCİLER KAYGILI"





İstanbul'da şu ana kadar sadece 900 taksicinin İ - Taksi programını yüklettiğini belirten Yarkadaş, "Geride kalan 17 bin plakanın sahibi olan işletmeciler de ne yapacağını şaşırmış durumda" dedi.





İstanbul'da yaklaşık 40 bin taksi şoförünün yevmiye ile çalıştığını belirten CHP'li vekil, "Bu durum onların gelirini de azaltacak. Çünkü her müşteri başına İ - TAKSİ'ye yüzde beş ödeme yapacaklar. Para plaka sahibinden değil, yevmiyeli şoförün cebinden çıkacak" şeklinde konuştu.





"İBB, MAHKEMEYİ BİLE BEKLEMİYOR"





İ - Taksi uygulamasının yasal hiçbir dayanağı olmadığını da belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:





"İBB'nin yaptığı tamamen hukuka aykırı... 2015 yılında UKOME'de İ - TAKSİ için karar alınıyor. Ancak sektördeki başka bir taşımacı firma, kararı mahkemeye götürüyor. Mahkeme, İBB'yi rekabet kurallarına aykırı davrandığı için haksız buluyor ve uygulama hayata geçirilmeden durduruluyor. İBB bu kez bir üst mahkemeye gidiyor. Konu şu an İstinaf Mahkemesi'nde... AKP'li İBB, mahkeme kararını beklemeden, taksicilere yeniden İ - Taksi'yi dayatıyor. Belli ki; rant gözlerini döndürmüş durumda... Bu yüzden tek bir gün bile kaybetmek istemiyorlar."





"GÖRÜNTÜLER NEREDE TUTULACAK?"





İ - Taksi'nin elde edeceği görüntülerin nerede tutulacağının ve kimin kontrolünde olacağının bilinmediğini de belirten Yarkadaş, "Bursa'da bu işi taksiciler odası üstlendi. İstanbul'da ise ne olacağı belli değil. Ne özel yaşam kalacak, ne de hukuk... Her anlamıyla korkutucu bir proje" dedi.





GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ÖZEL YAŞAM İHLALİ





İBB'nin İSPARK ve İSBAK eliyle hukuk dışı bir uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğine dayanarak hayata geçirmeye çalıştığını belirten Yarkadaş, "Emniyet'in yönetmeliği de hukuka aykırı... Hiçbir yanıyla kabul edilebilecek bir proje değil" ifadesini kullandı. CHP'li vekil, konunun takipçisi olacaklarını ve yurttaşların özel yaşamının "güvenlik" gerekçesiyle ihlal edilmesine karşı çıkacaklarını da sözlerine ekledi.?