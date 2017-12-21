Bu soruların cevabını biliyor musunuz?

Gazeteci Veysel Ayhan 'ın tr724.com 'da yer alan yazısı





1 – 17 Aralık’ta Tayyip Erdoğan’ın Altunizade’deki villasından minibüsle kaçırılıp saklanan milyarlardan sonra hala sıfırlanamayıp arta kalan “para üstü” ile ne alınmıştır?





A- Ayıcıklı jelibon





B- Sakızlı Lolipop





C- Kağıt imha makinesi





D- 30 milyon Euro’ya Şehrizar Konakları’ndan 5 villa









2 – 17 Aralık 2013 tarihinden sonra bir defa bile yapılmayan polis operasyonlarının adı nedir?





A- Kağıt ve plastik toplayıcılarını yakalama operasyonu





B- Okul – ev baskını





C- Gazeteci yakalama operasyonu





D- Yolsuzluk operasyonu









3 – “Hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa, ayrım yapmaz ve cezasını verirdim!” diyen peygamberin izinden gittiğini söyleyip ama her hırsız için yüz polisi cezalandıran ve hapse atan ‘dindar’ devlet adamı kimdir?





A- Katar Emiri Şeyh Temim





B- Dubai Emiri El Maktum





C- Benyamin Netenyahu





D- Tayyip Erdoğan









4 – Önce “hayırsever işadamı” denen, plaketler verilen, sonra “vatandaşımın hakkını arıyorum, aman başına bir şey gelmesin!” diye iki kez nota verilen, geçen hafta itibariyle “şarlatan ve ajan” ilan edilen “Saray insanı”nın adı nedir?





A- Rıdvan





B- Acun





C- Reza





D- Hakan Atilla









5 – Hırsızlık ve rüşvet konuşmalarının önünde, ortasında ve ardında “maşallah” “elhamdulillah” “hamdolsun” gibi dini ibareler kullanılan ve içi tamamen boşaltılan dinin adı nedir?





A- Hinduizm





B- Şintoizm





C- Yahudilik





D- İslam









6 – Erdoğan diktatörlüğünün tüm aşamalarının altında imzası olan, şimdi de “demokrasi havarisi” olarak ülkeyi kurtarmak için pusu kuran 864 nolu eski Çankaya noteri kimdir?





A- Ahmet Davutoğlu





B- Metin Feyzioğlu





C- Melih Gökçek





D- Abdullah Gül









7 – Devlet ihalelerinden 10 milyon dolar’dan aşağı rüşveti kabul etmeyen “Başkaları getiriyor da o niye getiremiyor. Kucağımıza düşecekler merak etme.” diyerek oğluna hayat dersi veren örnek “baba” kimdir?





A- Al Capone





B- Don Corleone





C- Pablo Escobar





D- Recep Erdoğan









8 – Erdoğan ailesinin ülkemize kazandırdığı önemli bir medeniyet taşıdır. Fışkıyesi vardır. Alafranga tuvaletin yanına konur. Adı nedir?





A- 50 bin euro hacimli keten banyo lifi





B- Pisuvar





C- Bide





D- Para sayma makinesi









9 – Türk lirası o kadar değer kazandı ki içişleri bakanı, oğluna “evinde ne kadar para var” dediğinde oğlu “baba sadece üç beş kuruş civarı” diyordu ve o paranın gerçekte “1 trilyon” olduğu ortaya çıkıyordu. Mütevazı bir otelde (Ritz Carlton) kiracı olarak kalan gönlü ve gözütok bakan oğlu kimdir?





A- Oğuz Bayraktar





B- Bilal Erdoğan





C- Barış Güler





D- Kaan Çağlayan









10 – 17 Aralık tapelerinde geçen Başbakanın “benden habersiz nasıl satarsınız” diyerek kızıp iptal ettirdiği şey neydi?





A- Anadolu yakası Ülker bayiliği





B- Çamlıca’da daha önce oturduğu gecekondu





C- Baba yadigarı tahta kayık





D- Maltepe’de 72 milyonluk kupon arazi









11 – Medya havuzunun ilk kurulduğu zamanlarda Erdoğan’ın “Akşam Gazetesine niye gittin deşifre oluyoruz” dediği şahıs kimdi?





A- Berat Albayrak





B- Serhat Albayrak





C- Bilal Erdoğan





D- Ziya enişte









12 – Kaçak yapılan Urla villalarına izin vermiyor diye Erdoğan’a şikayet edilen ve sürülen devlet memuru kimdir?





A- İzmir valisi





B- İzmir Tapu Kadastro müdürü





C- Memur Teoman





D- Urla kaymakamı









13 – Kudüs mitinginde kendinden geçerek dünya Müslümanlarını kurtaran Egemen Bağış’ın sıkça kullandığı ve her türlü yolsuzluk ve hırsızlığı tuz ruhu gibi aklayan sihirli sözcükler hangileridir?





A- Filistin, Gazze





B- Milli, Osmanlı





C- Kudüs, Şam





D- Hepsi









14 – Erdoğan, bir alt yazıdan dolayı Habertürk’teki “komiseri” Fatih Saraç’ı arayarak haşlamış, alt yazıyı kaldırtmıştı. Erdoğan, “Alo Fatih”i nereden aramıştır?





A- Altunizade’deki villasından





B- Meclis’teki odasından





C- Fas’tan





D- Fizan’dan









15- Erdoğan’ın inkar ettiği yolsuzluklar ve tapeler, T.C. Hükümeti’nin tuttuğu avukatlar vasıtasıyla New York’ta mahkemede ispatlandı. Bu haberler Türk medyasında sansürlendi. Haberleri Twitter aracılığıyla fasılasız canlı yayınlayan iki “adam” gibi gazeteci kimdir?





A- Adem Yavuz, Adam Klasfeld





B- Hakan Çelik, Cüneyt Özdemir





C- Veysi Ateş, Fatih Altaylı





D- Hande Fırat, Didem Arslan









16 – Otomobil cam filmi için sokaklara dökülüp eylem yapan, hayvanlara zulmedilince dünyayı ayağa kaldıran ama insanlar işkence gördüğünde, linç edildiğinde, şehirler yerle bir edilip yıkıldığında, hamile kadınlar ve bebekler hücrelere atıldığında kılı kıpırdamayan insanların çoğunluğu oluşturduğu ülkenin adı nedir?





A- Zibuti Muz Cumhuriyeti





B- Tongo Cumhuriyeti





C- Pierra Leone





D- Türkina Faso









(Cevaplarınızı @TC_Basbakan adresine yollayınız. Soruların yarısından fazlasını yanlış yapanlar çekilişsiz kurasız 5 kg makarna 1 çuval meşhur Soma kömürü kazanacaktır.)