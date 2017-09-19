Samanyolu Haber
'Bu sene TEOG yapılmayacak'
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Eğitim
/
'Bu sene TEOG yapılmayacak'
/
19 Eylül 2017 12:03
'Bu sene TEOG yapılmayacak'
Bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından resmen açıklandı.
SHABER3.COM
İsmet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEOG kaldırılsın sözlerinin ardından "Bu sene TEOG yapılmayacak" dedi.
''Bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye'yi hep beraber 21'nci yüzyıla taşıyacağız' şeklinde konuşan Yılmaz, TEOG kaldırıldığında yerine konacak sistemin henüz belli olmadığını da söyledi
TEOG kalkıyor yaşasın (mı?)
<< Önceki Haber
'Bu sene TEOG yapılmayacak'
Sonraki Haber >>
Aman Dikkat
Gazeteci Ekrem Dumanlı You Tube kanalında yeni bir video yayınladı
'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'
'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'
Türkiye nereye gidiyor?
MC TV'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Fatih Gök'ün yaptığı Madalyon Programına katılan...
Milletvekilinin özel aracını polis durdurursa ne olur?
AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, valinin geçişi nedeniyle özel aracını durduran trafik...
'Ahirette buluşmak üzere...'
OHAL mağdurları Yeni Asya Gazetesi'ne mesaj göndermeye devam ediyor.
AKP'de istifa furyası devam ediyor
AKP Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak'a Norveç'ten cesaret ödülü
Kapatılan Zaman gazetesinin muhabirlerinden olan ve 13 aydır tutuklu bulunan gazeteci Ayşenur Parıldak’a...
196 diplomatik pasaportlunun sığınma talebi kabul edildi
Almanya'dan iltica talebinde bulunan diplomatik pasaportlu 196 Türk vatandaşının başvurusu kabul...
Beştepe Sarayını yapan müteahhite Rusya'da baskın
Maliyeti sır gibi saklanan Beştepe sarayının müteahhidi ve Erdoğan'la iyi ilişkileri olan Rönesans...
Bütün hepsinin psikolojisi aynı...
Tayyip Erdoğan nasıl bir baba ise Türkiye öyle yönetiliyor ve yönetilecek.
AKP'nin eğitim sistemi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “TEOG kaldırılmalı” açıklamaları milyonlarca velinin...
Ahmet Altan mahkeme heyeti ve savcıya meydan okudu
Ahmet Altan: Yalancı bir Tanrı olamayacağı gibi yalancı bir yargıç da olamaz! Kanıt olmadığını...
Tweet
Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar
Türkiye nereye gidiyor?
Aman Dikkat
Alman büyük şirketler Türkiye'de ilan vermeye hazırlanıyor
İktidar Medyasında paranoya tavan yaptı
TSK duyurdu!Sınırda dev tatbikat
AKP'nin eğitim sistemi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi
'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'
Cübbeli'den al haberi: Gördüğüm rüyaya göre Meclis'te savaş kararı alındı
İşte Bylock Hukuksuzluğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Havuz medyasında 17 Aralık çatlağı
Gurbette Hakk'a yürüyen işadamı Birol Dikyurt dualarla defnedildi
'Gel burada yargılan diyenler dışarı adım atamıyor'
Milletvekilinin özel aracını polis durdurursa ne olur?
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
16:22:04