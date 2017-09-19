Samanyolu Haber /Eğitim / 'Bu sene TEOG yapılmayacak' /19 Eylül 2017 12:03

'Bu sene TEOG yapılmayacak'

Bu yıl TEOG sınavının yapılmayacağı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından resmen açıklandı.

SHABER3.COM

İsmet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEOG kaldırılsın sözlerinin ardından "Bu sene TEOG yapılmayacak" dedi.

''Bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye'yi hep beraber 21'nci yüzyıla taşıyacağız' şeklinde konuşan Yılmaz, TEOG kaldırıldığında yerine konacak sistemin henüz belli olmadığını da söyledi
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