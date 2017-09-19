



''Bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye'yi hep beraber 21'nci yüzyıla taşıyacağız' şeklinde konuşan Yılmaz, TEOG kaldırıldığında yerine konacak sistemin henüz belli olmadığını da söyledi



İsmet Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEOG kaldırılsın sözlerinin ardından "Bu sene TEOG yapılmayacak" dedi.