Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu şekilde yapılan Akkuyu santrali ne zaman patlayacağı bilinmeyen atom bombasıdır' /29 Temmuz 2019 12:07

'Bu şekilde yapılan Akkuyu santrali ne zaman patlayacağı bilinmeyen atom bombasıdır'

Mersin'de tüm tepkilere rağmen yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali, beton zemininde oluşan çatlakların dolgu yapılarak giderilmesi tartışmasıyla yeniden gündeme geldi.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Mersin Akkuyu'da her gün yeni bir ihmal, tehlike haberi alıyoruz. Nükleerin kendisi zaten büyük bir felaket iken liyakat yerine tarikat diyen bu iktidar anlayışıyla Mersin'e Nükleer Santral yapmak Türkiye'ye ne zaman patlayacağı belli olmayan atom bombası bırakmak demek” dedi.

Çernobil dizisinin Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi anlattığını hatırlatan Antmen, “Dönemin iktidarına ve sorumlularına dizi içinde yer verilmiş. Allah korusun, yıllar sonra da Mersin Akkuyu'da yaşanabilecek bir nükleer felaket sonrası, bu defa da Akkuyu diye bir dizi yapılır mı? Gelecek kuşaklar cennet Mersin'in nasıl cehenneme döndüğünü mü izleyecek?” diye sordu.

''YAPANLAR DEĞİL YANANLAR ÖDEYECEK, MERSİN ÇERNOBİL OLMASIN''

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Antmen, “Akkuyu'da reaktörün oturacağı alan iki kere yıkıldı. Akkuyu Nükleer santralinden vazgeçmek için daha ne bekleniyor? Akkuyu'da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil, yananlar ödeyecek. Bu projeyi durdurun, ileride bir gün yaşanan facianın dizisi çekilmesin, Mersin Çernobil olmasın” dedi.

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