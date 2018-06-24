Bu şehirde toplu oy kullanımından sandık görevlilerini darp etmeye kadar hepsi oldu

Suruç'ta GAP Anadolu Lisesinde sandığa fazladan oy atanlar, müşahitler tarafından yakalandı. 1043 nolu sandıkta yaşanan olay, müşahitler ve sandık kurulu üyeleri tarafından fark edildi. O anlar bir müşahit tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kaydı alan şahsın "Sayın başkan gördünüz paket oy atıldı şahitsiniz" dediği anlaşıldı.







Görüntüleri kayıt altına alan ve HDP'nin sandık görevlisi olduğunu söyleyen S.A., Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada "Tutanak tutulması için YSK yetkililerini bekledik. 2 saat geçmesine rağmen gelen olmadı" dedi. Blok oy kullananların Yıldız'ın yakınları olduğunu belirten şahıs, videoları çeken kişi olduğunun anlaşılmasından endişe ederek okuldan ayrıldığını söyledi.





OYLARIN İPTALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK





HDP PM üyesi Avukat Hidayet Elmek, AKP’li Halil İbrahim Yıldız’ın yakınlarının 10 sandığa girmeye çalıştıklarını, görevlileri darp ettiklerini, toplu oy atmaya kalkıştıklarını ve kentte konvoy halinde silahlarıyla dolaştıklarını belirtti. Elmek, CHP ve HDP Heyetlerinin veri topladığını ve olayı incelediğini belirterek Valilik ile görüşmede olduklarını söyledi. Heyetler, kullanılan oyların iptali için başvuru yapacak.





EMİR: GÖREVLİLERİMİZ DARP EDİLEREK SANDIKLARDAN UZAKLAŞTIRILDI





Urfa'da bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise yaşananlara dair Evrensel'e bilgi vererek CHP müşahitlerinin okullara girişinin engellendiğini, bazı müşahitlerin ise darbedilerek sandık başından uzaklaştırıldığını söyledi. Emir, “Özellikle Eyübiye, Haliliye başta olmak üzere birçok ilçeye bağlı köylerde bizim müşahitlerimizi, bazı yerlerde hiç içeri almadılar. Bazı yerlerde silah gösterme de dahil tehdit ettiler, bazı yerlerde darp olayları yaşandı. Birçoğu görev yerini terk etmek durumunda kaldı. Yani şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Şu an onları tutanağa bağlıyoruz, itirazlarımızı yapacağız. Bu söylediklerimizin çoğu köylerle ilgili ama merkezlerde sandıklara hakimiz” dedi.





YILDIZ'DAN HDP'Lİ GÖREVLİLERE DARP





Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre de Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekilerin önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koyduğu ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP'li sandık kurulu üyelerini darp ettiği belirtildi. Yıldız ve korumalarının sandık başlarına giderek AKP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırdığı aktarıldı.





Suruç’taki Merkez Haliliye ilçesindeki Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda da CHP'li sandık görevlileri darbedilerek dışarı çıkarıldı. Görevliler jandarma karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.





YSK'DEN AÇIKLAMA





YSK Başkanı Güven, Suruç'ta yaşanan 'toplu oy kullanma' iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.





Güven, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.





AGİT HEYETİ: GÜVENLİK NEDENİYLE URFA’YA GÖZLEMCİ GÖNDEREMEDİK





24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’de bulunan AGİT Heyeti açıklamalarda bulundu. Heyet, güvenlik nedeniyle Urfa’da gözlemci gönderemediklerini açıkladı.





24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti gazetecilere açıklamalarda bulundu. AGİT adına 300-330 civarında kişinin seçimleri gözlemyeceğini bildirerek, Şanlıurfa’ya güvenlik gerekçesiyle gözlemci gönderemediklerini belirtti. Audrey Glover tarafından yapılan açıklamada, “24 Mayıs’ta Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Türkiye’ye geldiklerini kaydetti. Glover şunları söyledi: “Yaklaşık 1 aydan uzun bir süredir gözlemciler Türkiye’nin birçok yerine dağılmış durumdalar. Seçim öncesi durumu gözlemliyorlar. Kısa süreli gözlemciler de birkaç gün önce Türkiye’ye geldi. Seçim günü sandık kurullarında ve sandık başlarında olanları gözlemleyecek” dedi. Glover, Urfa’da gözlemci olup olmadığına ilikin soruya “Güvenlik önemlerinden ötürü o bölgede gözlemcimiz yok. Bütün sınır bölgesindeki güvenlik sorunu nedeniyle gözlemcimiz yok” diyerek cevap verdi.





ADİL SEÇİM PLATFORMU'NA GELEN İHBARLAR





Adil Seçim Platformu’na gelen ihbarlara göre Suruç’taki usulsüzlükler şöyle:





-Urfa'nın Suruç ilçesinde GAP Anadolu Lisesi'nde 1043 ve 1044 nolu sandıklarda, toplu ve açık oy kullandırıldı.

-Urfa, Eyyübiye ilçesinin Bulduk köyünde 2044 nolu sandıkta kadınların oy kullanmasına izin verilmedi.





-Urfa, Geçit Köyü’nde 1196 nolu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı bildirildi.





-Urfa’nın Kanatlı köyünde 2110 nolu sandıkta köy muhtarı kadınları sandıktan göndererek, yerlerine kendilerinin oy kullanacağını söylendiği aktarıldı.





-Urfa, Suruç’ta 1188 ve 1189 nolu sandıklarda Merkez Atatürk Lisesi’nde AKP’lilerin blok oy kullandığı bildirildi.





Evrensel