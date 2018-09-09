Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı /09 Eylül 2018 18:54

Bu sefer Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı

Yunanistan ordusu, iki Türk askerini ülkeye yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle gözaltına aldıklarını açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, iki askerin saat 18.30'da serbest bırakıldığı bildirildi.

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ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ordu sözcüsü, gözaltının ülkenin kuzeydoğusundaki sınırda yapıldığını aktardı.


Soruşturmanın gizli olması nedeniyle adını vermek istemeyen sözcü, Türk askerlerinin Yunanistan’a nasıl girdiklerinin ve rütbelerinin netleşmediğini ifade etti.

Yunanistan sınırda başka kişilerin ülkeye girip girmediğini araştırıyor.

Konuyla ilgili TSK'dan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir."

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