Samanyolu Haber /Gündem / Bu sefer Milli Eğitimin Yurdunda yangın çıktı /02 Aralık 2016 01:26

Bu sefer Milli Eğitimin Yurdunda yangın çıktı

KONYA'da bir lisenin kız pansiyonunda bir öğrenci odasında elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bu sefer Milli Eğitimin Yurdunda yangın çıktı

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, o sırada yemekte olan kız öğrenciler öğretmenler tarafından güvenli bir şekilde binayı tahliye etti. Dumandan etkilenen 2 öğrenciye ise olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nin 4 katlı kız pansiyonunun da meydana geldi. 3'üncü kattaki bir öğrenci odasında iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. O sırada giriş kattaki yemekhanede yemek yiyen öğrenciler, duman kokusunu aldı. Binayı kontrol edip, yangını fark ettiklerinde itfaiyeye haber verildi. Pansiyonda bulunan bütün öğrenciler, öğretmenleri tarafından binadan tahliye edildi. İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen ve gözyaşlarına hakim olamayan 2 öğrenciye ise olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
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