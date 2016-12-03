'Bu sefer 2008 krizi gibi olmaz'

Türkiye ekonomisinin dövizle faiz arasına sıkışmış durumda olduğu analizini yapan Akçay, hükümetin bir yandan faizleri düşürerek 2012'den beri yaşanan yavaşlama, durgunluk konjonktürünü aşmaya çalıştığını, bir yandan da bu çabası sebebiyle Türkiye’ye gelen dövizin azalmasına neden olduğunu ifade etti. Akçay “bir siyasi iktidar için en önemli şeyin ekonomik büyüme olduğu” yorumunu yaparak “Çünkü ekonomik büyüme yavaşladığında biz biliyoruz ki en önemli sonucu işsizliğin artması. İşsizliğin artması da pek çok siyasal sosyal yansımaları olan bir sürecin başlangıcı demek. Şimdi biz verilere baktığımızda ekonomik büyüme yavaşlıyor. En son açıklanan işsizlik verilerinde 11.3 e geldi genel işsizlik. Genç işsizliği %20’de yani her 5 gençten biri işsiz” dedi.

'KREDİ GENİŞLEMESİ SIKINTILI'

Buna karşı hükümetin önlem olarak insanları borçlandırarak da olsa talebi tekrardan desteklemeye çalıştığını söyleyen Akçay şu değerlendirmeyi yaptı: “Bankalar birliğinin geçtiğimiz ay yayınlanan raporuna göre kredi artış hızı reel olarak durmuş durumda yani %90’arda. Bu da zaten enflasyon oranında demek. Yani krize tepki olarak, krizin önüne geçmek için uygulanan en önemli kanal olan kredi genişlemesinde sıkıntılar var. Buna ek olarak ne yapıldı? Bütçe devreye sokuldu. Bütçe açığı Türkiye'ye benzer ülkelere göre iyi durumda. Daha doğrusu kamu borcu. Bu alanı şu anda bu elverişli olanağı kullanmaya başladılar. Bütçe açığı hızla artmaya başladı ve artmaya devam edecek. Cari açık artmaya devam ediyor, sermaye hareketleri çıkış yönünde ancak bütün bunlara ek olarak Türkiye ekonomisinin ya da Türkiye'de gündelik hayatın nasıl ilerleyeceği konusundaki belirsizlikleri de eklememiz lazım. Yani önümüzdeki dönem referandum mu, genel seçim mi olacak, rejim değişikliği mi olacak, Suriye'de ne yapacağız, Irak'ta ne olacak, tam anlamıyla savaşa mı gireceğiz? Bunların hepsi Türkiye'de yatırım yapacak olanlar ve Türkiye'ye yatırım yapacak olanlar için etkili. Ve de Türkiye'de parası olup halihazırda yatırım yapmış olanlar için çok önemli konular.”





‘GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI OLARAK YASTIK ALTI’



