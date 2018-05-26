Bu seçimde oy verecek Suriye kökenli seçmenin de kafası karışık!

Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle, (DW) 24 Haziran seçimlerine yönelik hazırladığı haberinde ilginç yorumlara yer verdi. Türkiye’de bulunan ve Türk vatandaşlığına kabul edilen Suriyeyilerin seçimlerde hangi parti ve adaya oy vereceğini irdeleyen DW, Suriyeliler için “Seçimlere ve Türk siyasetine bakışları ise birbirinden farklı.” yorumunda bulundu. Türkiye’de 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunduğunu ve bunlardan en az 40 binin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğinin tahmin edildiğini vurgulayan DW, “24 Haziran seçimlerinde kaçının oy kullanabileceği konusunda ise kesin veriler yok.” dedi.

Ahmad Basha, yeni seçmenlerden biri… 27 yaşındaki Basha, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını altı ay önce almış. Suriye’den ise dört sene önce Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış. Haziran seçimlerinde kime oy vereceğini sorduğumda duraksamadan, “Erdoğan” diyor. AKP dışındaki diğer siyasi partilerin Suriyeli mültecilerden hoşlanmadığı görüşünde. Türkiye’deki Suriyelilerin seçimden beklentisinin ne olduğu konusunda ise, “Bütün Suriyelilerin tek beklentisi Erdoğan’ın kazanması” yorumunu yapıyor.



Şam’dan kaçarak Lübnan üzerinden Türkiye’ye sığınan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Asmaa ise hangi partiye oy vereceğine henüz karar verememiş. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan genç kadın, altı senedir İstanbul'da yaşıyor. İYİ Parti için “Onlara sırf ne yapacaklarını görmek için bir şans vermeye değeceğini düşünüyorum” diyor. Asmaa, Türkiye’de siyasi açıdan yeteri kadar temsil edilmediğini düşünüyor ve aslında hiçbir siyasi partinin de ideolojisine yakın olduğu görüşünde değil. “Suriyelilerin Erdoğan’a oy vereceğinin konuşulduğunu duyuyorum ve bu beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Oy vereceklere ülkemizdeki karmaşık durumda mevcut iktidarın da payının olduğunu anlatasım var” diyor.



Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin siyasi yaşama katılımının kolay olmadığını düşünen Asmaa, kendi ülkelerinde seçim konusunda demokratik bir deneyime sahip olmadıklarını dile getirerek, “Bu açıdan Suriyelilerin siyasete aktif katılımlarını görmek ilginç olacak” diye konuşuyor.

“Milliyetçi olmasa Akşener’e oy veririm”



İstanbul’da yaşayan ve bir ay önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Hasan da Şam’dan gelmiş. Vatandaşlık başvurusunu yaklaşık bir sene önce yapmış. 2012 yılından beri İstanbul'da yaşayan genç adama göre Suriyelilerin seçimden kendi paylarına pek bir beklentileri yok. “Ancak Suriyelilere verdiği destek nedeniyle daha çok AKP’nin kazanmasını istiyorlar” diyor. Diğer siyasi partilerin ise Suriyelileri evlerine göndermekle tehdit ettiklerini de ayrıca ekliyor.



26 yaşındaki Hasan, içine sinerek oy vereceği bir cumhurbaşkanı adayı olmadığını söylüyor. Kendisi henüz karar vermemiş. Fakat gülerek, “Milliyetçi olmasa Meral Akşener’e oy verebilirdim çünkü bir feministim” diyor.



Bu seçim dönemi oy kullanacak Suriyeliler olduğu gibi aday olan isimler de var. AKP’den aday olan Türkmen kökenli iş adamı Muhammed Erdoğan, AKP tarafından Bursa 1. bölgeden 9. sırada aday gösterildi. İnşaat ve turizm alanında yatırımları bulunan 34 yaşındaki Erdoğan, Şam Üniversitesi’nde iç mimarlık bölümünü bitirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisi nedeniyle Türkiye’ye yerleştikten sonra “Erşahuni” soyadını değiştirmiş. Üç çocuğu da Türkiye’de doğmuş. Savaş mağduru olmadığını özellikle vurguluyor. “Suriye kimliğiyle konuşmuyorum, ben Türk vatandaşıyım” diyor.



DW Türkçe’ye konuşan Muhammed Erdoğan, “Suriye” kelimesinin kullanılmasından da rahatsızlık duyuyor ve “Biz Osmanlı’dan geldik, Osmanlı torunuyuz” diyor. Erdoğan’ın şirketleri 2007 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamış ve aynı sene Türkiye’ye yerleşmiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını beş yıl önce edinmiş. Neden aday olmak istediği sorusunu, “Hizmet için, Türkiye için” sözleriyle açıklıyor. “Elhamdülillah Müslümanım. Ne mutlu Türkiye, vatanım Türkiye” ifadelerini kullanan Muhammed Erdoğan, Suriyeli göçmenlerin durumu konusunda yorum yapmak istemeyerek bu meselenin devletin takdirinde olduğunu söylüyor.

