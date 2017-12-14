Samanyolu Haber /Gündem / Bu rüşvet iddiaları ne olacak? /14 Aralık 2017 13:13

Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Havuz yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde dikkat çekici bir soru sordu. 'Bu rüşvet iddiaları ne olacak?' başlıklı yazısına Erdoğan belli ki çok kızacak.

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Selvi'den 1 numarayı kızdıracak sorular.. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, rüşvet iddiaları karşısındaki sessizliğe ilişkin köşesinde AKP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak ifadeler kullandı. Hürriyet yazarı Selvi, "Bu rüşvet iddiaları ne olacak?" diye sordu.

Selvi, "Paralı tanık ve mide bulandıran iddialar" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, "Tamam anladım, 17-25 Aralık F..’nün darbe girişimiydi. Tamam anladım, New York’taki mahkemede 17-25 Aralık’ın ABD versiyonu yaşanıyor. Ama bir şeyi anlamadım. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?" diye sordu.

Selvi, "Sizi bilmem ama benim midem bulandı. Rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi ise en az Zarrab kadar rahatsız edici" ifadelerini kullandı.
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