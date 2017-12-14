Selvi'den 1 numarayı kızdıracak sorular.. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?





Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, rüşvet iddiaları karşısındaki sessizliğe ilişkin köşesinde AKP'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak ifadeler kullandı. Hürriyet yazarı Selvi, "Bu rüşvet iddiaları ne olacak?" diye sordu.





Selvi, "Paralı tanık ve mide bulandıran iddialar" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, "Tamam anladım, 17-25 Aralık F..’nün darbe girişimiydi. Tamam anladım, New York’taki mahkemede 17-25 Aralık’ın ABD versiyonu yaşanıyor. Ama bir şeyi anlamadım. Bu rüşvet iddiaları ne olacak?" diye sordu.





Selvi, "Sizi bilmem ama benim midem bulandı. Rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi ise en az Zarrab kadar rahatsız edici" ifadelerini kullandı.