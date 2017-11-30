Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' /30 Kasım 2017 13:07

'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?'

ABD'deki yargılamada itirafçı olan ve Türkiye'de milyonlarca avro rüşvet dağıttığını itiraf eden Rıza Sarraf, hakkında Türkiye'de başlatılan soruşturmanın ardından tahliye edildikten sonra A Haber'de YazBoz programına çıkartılmış ve 'Türkiye'nin cari açığını kapatan adam' olarak lanse edildiği programda tüm iddiaları inkar etmişti.

A Haber'de 'Bu rakamlar nerden çıkıyo ya?' demişti

17-25 Aralık soruşturması sırasında aralarında devlet bakanlarının da olduğu pek çok kişiye milyonlarca avro ve dolar rüşvet dağıttığı iddiası ile tutuklanan Rıza Sarraf, ardından soruşturma savcılarının görevden alınması ile tahliye edilmişti.

Sarraf, o dönem yandaş A Haber'de YazBoz programına çıkartılmış ve Türkiye'nin cari açığını kapattığı iddia edilen programda "Ben bir işadamıyım. Değil İran, hiç bir ülkenin ajanı değilim. Ben Türkiye'de, Türkiye ekonomisine ticaretiyle katkı sağlamış bir işadamıyım. Neden bana bu yakıştırmanın yapıldığını ben de merak ediyorum. Cevabını bulursanız ve benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de sizin gibi medyadan takip ediyorum.." diyordu. 

"BU RAKAMLAR NEREDEN ÇIKIYO YA?"

Sarraf, ABD'deki mahkemede itiraf ettiği rüşvet iddiaları içinse, "Egemen Bağış'a 500 bin euro rüşvet iddiası var. Babam için İtalya vizesi almak için olduğu söyleniyor. Benim babamın değil İtalya, hiçbir AB üyesi ülke için vize başvurusu yoktur. Allah aşkına bir vize 40 dolara alınıyor.Akla mantığa sığıyor mu? 500 bin dolar, 87 milyar dolar... Bu rakamlar nereden çıkıyor? Milyarlar havada uçuşuyor. Gözlerim yerinden fırlıyor. Bir vize için 500 bin euro verdi. Nerede o vize? Baktığınız zaman babamın pasaportunda böyle bir vize başvurusu olmadığı çıktığı zaman ortaya, kimlerin yüzü kızaracak çok merak ediyorum.." demişti.
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