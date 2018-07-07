Bu pankarta jet soruşturma: 3 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır."





NE OLMUŞTU?





Erdoğan'ın, "Günlük Evrensel" gazetesi ve çizerimiz Musa Kart'a açılan davalara tepki olarak "Tayyipler Alemi" kapağı yayımlayan "Penguen" dergisi ve çizer Erdil Yaşaroğlu'na açtığı 40 bin TL'lik tazminat davası 2006 yılında Ankara l. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmişti.