Samanyolu Haber /Gündem / Bu pankarta jet soruşturma: 3 gözaltı /07 Temmuz 2018 09:57

Bu pankarta jet soruşturma: 3 gözaltı

ODTÜ'de pankart taşıyan öğrencilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın, "Günlük Evrensel" gazetesi ve çizerimiz Musa Kart'a açılan davalara tepki olarak "Tayyipler Alemi" kapağı yayımlayan "Penguen" dergisi ve çizer Erdil Yaşaroğlu'na açtığı 40 bin TL'lik tazminat davası 2006 yılında Ankara l. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmişti.
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