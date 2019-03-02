Samanyolu Haber /Gündem / Bu numaradan arananlar dikkat! /02 Mart 2019 19:17

Bu numaradan arananlar dikkat!

Türk Telekom abonelerine, "90 212 824 05 14 numaralı hattan gelen aramalara itibar etmeyin!" ikazında bulundu. Dolandırıcıların bu numara üzerinden abone bilgilerini almaya çalıştığı ifade ediliyor.

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Dolandırıcılar bu sefer Türk Telekom'un telefon ve internet hattı abonelerine dadandı. 

Türk Telekom yazılı bir açıklama yaparak abonelerini "90 212 824 05 14" numaralı hattan gelen aramalara itibar etmemeleri ikazında bulundu. 

"TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDEN ARIYORUZ"

Açıklamada müşteri ilişkilerine ait olmayan hattan yapılan aramalarda şirketin adının kullanıldığı, abonelere  taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklif sunulduğunun tespit edildiği kaydedildi. Abonelerin benzer aramalara itibar etmemesi ve arayan kişilere herhangi bir bilgi vermemesi gerektiğinin altı çizildi.

Türk Telekom'un dolandırıcılık vakası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Türk Telekom'un açıklamasında şöyle denildi: "Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildirir, resmi müşteri kanallarımız dışında benzer aramalara itibar gösterilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."
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