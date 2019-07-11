Samanyolu Haber /Gündem / Bu nasıl tasarruf! /11 Temmuz 2019 19:47

Bu nasıl tasarruf!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruf ikazlarına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki 9 daire müdürünün makam araçlarıyla istişare toplantısına katılmaları tepki çekti

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Belediye önünde park eden makam araçlarını gören vatandaşlar, ‘Milletin parası böyle heba ediliyor’ yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Güler görevi devralınca ilk iş olarak tasarruf tedbirleri uygulayacaklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kez dile getirdiği “Tasarruf ve lüksten kaçının” açıklamalarına rağmen belediyelerde yaşanan lüks yaşam her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Son örnek ise Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşandı.

ARAÇLAR İSTANBUL PLAKALI
 
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 9 daire müdürü iştişare toplantısı yapmak üzere Ünye Belediyesine gitti.

Aynı belediyede görev yapan müdürlerinin toplantıya ayrı ayrı lüks araçlarla gitmeleri tepki çekti. Araçların tamamının İstanbul’dan kiralandığı ve seri plakalı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

BU NASIL TASARRUF?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, görevi devraldıktan sonra tasarruf tedbirleri uygulanacağını söylemiş ve makama ait lüks araçları kaldırmıştı. Daha sonra Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarını, belediyede misafirlere ikram edilen çerezleri bile kaldırmış, kendisinde, başkan vekilinde, genel sekreterde, özel kalem müdüründe ve daire başkanlarına verilmesi planlanan son model telefonların alımını da iptal etmişti.
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