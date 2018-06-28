Bu mevsimde, hem de Antalya'da... Domatesin kilosu 8 TL'ye fırladı

Türkiye’nin stratejik tarım ürünlerinden domates bu mevsimde enflasyona yenik düştü. Antalya halinde bile fiyatı 3 lirayı gören domates, markette 6 liradan 8 liraya kadar alıcı buluyor.







Milliyet'in haberine göre, Antalyalı domates üreticisi, önce Rusya ihracat kesintisi, ardından sadece belli firmalara verilen ihracat izni nedeniyle sıkıntılar yaşarken, çareyi domates seralarına muz ekmekte bulmuştu.





Ardından yeniden Rusya’ya ihracat kapısı açıldığında da eldeki ürünler öncelikle ihracat pazarına sürüldü.





Bu nedenle bir süredir, artan talebi karşılamakta zorlanan üretim nedeniyle yaz aylarında düşmesi gereken fiyatlar, tırmanışını sürdürüyor.





Bu yıl tavan fiyatı gören domates, aynı zamanda bir de hastalıkla karşı karşıya. Antalya bölgesinde ‘domates güvesi’ olarak bilinen ‘tuta’ hastalığı, seralarda domatesin sineklenmesine, kurumasına neden olduğu belirtiliyor.





Antalya Toptancı Hali’nde ortalama bir domates kilosu, en düşük 2, en yüksek 3.5 liradan işlem görüyor.





Buna ek maliyetlerle domates, tezgahlarda 8 lirayı aşan fiyatlara satılıyor.