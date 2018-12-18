Bu kriz başka krizlere benzemiyor

Türkiye ekonomisinin kriz ile yüzleşirken iki tane açmazı var bunlardan bir tanesi Özel sektörün çok borçlu olması ikinciside hesapsız kamu harcamaları . Hükümeti destekleyen ekonomistler bir bu iki konuda Türkiye'nin çok zorlanacağı görüşünde





Habertürk Ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım: Geçmiş krizlere hızla girip hızla çıkmıştık, ama şimdi durum farklı diyor





Üstelik yükselmekte olan tüketici enflasyonunun getirdiği bütün olumsuzluğu da aynı anda yaşıyor. Ne 1994, ne 2001, ne de 2008 krizlerinde enflasyon kendini hemen böyle göstermemişti. Tüketici fiyatlarındaki artış, geniş kitlelerin alım gücünü düşürerek tüketimi sınırlayıcı etki yarattı. Kasım ayı KDV ve ÖTV rakamları bunu gösteriyor.





-Dolayısıyla sokaktaki insan yaşanan zorluğu bu kez erken hissediyor olabilir. İlk kez bu kadar borçlu durumu da göz önüne alındığında geçmiş krizlere hızla girip, kısa süre kalıp, hızla çıkmıştık. Koşullar değişince tüketim artışı krizlerden hızlı çıkışı beraberinde getirmişti. Bu kez aynı hızlılık görülmeyebilir. Çünkü borçlu insan kolay kolay tüketemez.



