Samanyolu Haber /Gündem / Bu kez yer Adana, konkordato ilan eden şirket 40 yıllık tavukçuluk devi /28 Ocak 2019 12:10

Bu kez yer Adana, konkordato ilan eden şirket 40 yıllık tavukçuluk devi

Adana’da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, artan faizler nedeniyle yükselen finansman maliyeti ve yem ham maddesi stokçuluğunu gerekçe gösterip Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti.

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Her ne kadar konkordato ilan etmek yasal olarak zorlaştırılmış olsa da, borçlarını ödeyemeyen, bankalarda kredi yapılandırma anlaşması imzalamak istemeyen ve hacizlerden korunmak için çabalayan şirketler, soluğu mahkeme kapılarında konkordato ilan etmek için alıyor.

Bu kez Adana'da 40 yıldır tavukçuluk yapan Garip Tavukçuluk, artan faizleri ve yükselen finansman maliyetini gerekçe göstererek konkordato başvurusunda bulundu. 

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep eden şirket çalışanları ise, işlerini kaybetme endişesiyle fabrika önünde eylem yaptı. 

İşçiler, üç milyon canlı tavuğun telef olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu durumu protesto etti. 

İktidara yakın Yeni Akit Gazetesi'ndeki habere göre, Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını kaydederek, “Talebimiz kabul edildi fakat gerekli desteği alamadık. Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın. Çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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