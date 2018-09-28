Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu kez Renault kriz yüzünden üretime kısmi ara verdi /28 Eylül 2018 08:57

Bu kez Renault kriz yüzünden üretime kısmi ara verdi

Pazardaki daralmayı gerekçe gösteren Renault, 4 hafta boyunca cumartesi günleri 4-12 vardiyasında üretim olmayacağını açıkladı.

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Bir süredir Türkiye pazarındaki daralmanın kendilerine fatura edilmesi endişesi taşıyan Renault'dan işçilerinin endişelerini artıran haber geldi.
Evrensel'in haberine göre, işçilere 4-12 vardiyasında cumartesi günleri 4 hafta boyunca üretim olmayacağı bildirildi.

Daha önce de TOFAŞ, KAP'a yaptığı açıklamada, yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle ekim ayında Bursa fabrikasında üretime 9 gün ara vereceğini duyurmuştu. TOFAŞ, geçtiğmiz temmuz ve ağustos ayında da yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedeniyle toplam 18 gün üretime ara vermişti.
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