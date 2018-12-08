Bu kez mandalina dalında çürüdü: Kayıp %50

Bu yıl bol ürün elde ettikleri için ihracatta rekor kırmayı beklerken büyük bir kayba uğrayan üreticiler, kredi borçlarının bir yıl ertelenmesini talep etti.





Satsuma mandalinanın ihracat merkezi olan İzmir Seferihisar’da verim bir önceki yıla göre oldukça yüksek tahmin edildi. Geçtiğimiz yıl Satsuma mandalinanın rekolte tahmini 23 bin 923 ton olarak kaydedilirken, bu yılki rekolte tahmini 46 bin 650 ton oldu ve bunun önemli bir kısmının da ihracata uygun olduğu belirtildi. Ancak üreticiler son günlerde kara kara düşünmeye başladı. Kasım ayında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle mahsullerinin yüzde 50’sinin bozulduğunu belirten üreticiler, kalite kaybı nedeniyle ürünlerini iç ve dış piyasaya satmakta güçlük çektiklerini kaydetti. Dünyanın en kaliteli mandalinası olan Satsuma mandalinaları, bir ay öncesine kadar dallarında altın gibi parlarken, şimdilerde küflü ve yer yer siyah halde dallarından dökülüyor.





'YÜZDE 50 ZAYİATIMIZ VE KALİTE KAYBIMIZ VAR'





Aynı zamanda Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olan Seferihisarlı mandalina üreticisi Ahmet Sayarer, kasım ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyrettiğini ve geceleri çiğ yağdığını belirterek, ürünlerinin yarısının bozulduğunu söyledi. Sayarer, “Bol ürün olmasına rağmen hava sıcaklıklarının kasım ayında yüksek olması ciddi sıkıntıya sebep oldu. Ürünlerde siyahlaşma, çürüme ve dökülme meydana geldi. Üretici olarak yüzde 50 zayiatımız ve kalite kaybımız var” dedi.





KİMİ KÜFLÜ, KİMİ YER YER SİYAH





Üreticilerin elleriyle dallarından koparması gereken ürünler, şimdilerde bozulma nedeniyle ağaç diplerine düşüyor. Bu durumun, mahsulün bozulduğunu net bir şekilde gösterdiğini belirten Sayarer, şöyle konuştu:





“Ağacı silkelediğimizde ürünler yerlere düşüyor. Çünkü dallarında bozuldu. Normal şartlarda dökülmemesi lazım. Dökülen mahsulün bir kısmı küflenmiş, bir kısmı siyahlaşmış. Hava şartları iyi gitseydi, ürünler ocak ayının 15’ine kadar bozulmadan dallarında toplanılmayı beklerdi. Havalar yeni yeni soğumaya başladı ama bu sefer de ürün berbat oldu. Şimdi biz yandık, ne yapacağımızı bilmiyoruz.”



