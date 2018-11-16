Samanyolu Haber /Gündem / Bu kez kaza Şırnak'ta... Havan topu patladı: 1 şehit, 4 yaralı /16 Kasım 2018 19:47

Bu kez kaza Şırnak'ta... Havan topu patladı: 1 şehit, 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Hakkari'de mühimmat patlaması sonucu 7 askerin şehit olmasının ardından bir haber de Şırnak'tan geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama yaşandı.

Patlamada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Sülgü Tepe Üs Bölgesi'nde 9 Kasım'da patlama yaşanmıştı. Patlamada 7 asker şehit olurken 26 asker yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu.
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