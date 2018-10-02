Samanyolu Haber /Gündem / Bu kez hükümetin müteahhiti 'maliyetler üç katına çıktı' deyip konkordato istedi /02 Ekim 2018 09:33

Bu kez hükümetin müteahhiti 'maliyetler üç katına çıktı' deyip konkordato istedi

Devletin birçok kamu ihalesinde yer alan ve çok sayıda projeye imza atan Nafia İnşaat da konkordato ilan etti.

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Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 10 Eylül 2018 tarihli kararına göre Nafia İnşaat konkordato başvurusunda bulundu.
Nafia İnşaat'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 10 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

MALİYETLER 3 KATINA ÇIKTI

Nafia İnşaat'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Yıldız konkordato süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Döviz kurlarındaki artıştan dolayı maliyetlerinin 3 katına çıktığını belirten Yıldız, "Hükümetimiz devlet müteahhitlerine fiyat farkı kararnamesi yayınlayana kadar, kredi ve çek ödemelerimizdeki denge bozulduğundan, konkordato ile tedbir aldık ki, elimizdeki mevcut işleri bitirelim ve teslim edelim. Aksi durumda(konkordato ilan etmese idik) işlerimizi teslim etmekte zorluk yaşayacaktık. Şu anda hükümetimiz devlet müteahhitlerine destek olur ise, konkordatodan çıkacağız ve işlerimizi daha sağlıklı bir şekilde bitirip teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOPLAM 250 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Taşeron firmalarla birlikte şirkette toplam 250 personelin çalıştığını belirten Genel Müdür Yıldız, devam eden kamu projeleri hakkında bilgi vermek istemedi. Yılmaz açıklamasında, " Devam eden projelerimiz hakkında kayyumlarımızın izni olmadan bilgi veremiyoruz maalesef" dedi.
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