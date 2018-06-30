Bu kez de erken yerel seçim yolda

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın seçilmesi ve TBMM’de çoğunluğu elde etme hedefine büyük ölçüde ulaşan AKP ve MHP’nin, dövizde yaşanan yüksek artış, çift hanelere ulaşan işsizlik rakamları, ekonominin içinde bulunduğu kriz, yüksek dış borç, DBP’nin ve HDP’nin elinden alınarak kayyım atanan 90’dan fazla belediyenin bazılarında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle yerel seçimleri erkene almak istediği öğrenildi. AKP’nin 2019’a kadar oy oranlarının düşebileceği kaygısının bu planda etkili olduğu öne sürüldü.





‘TEPKİLERİ PERDELEMEK İÇİN GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEK’





24 Haziran seçimleri ile geçilen başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanının kararname çıkarma, bütçe hazırlama, Bakanlar Kurulunu oluşturma gibi yetkilerini ilk kez kullanılacak olmasının yaratacağı tartışmaların da erken yerel seçim planında etkili olduğu ifade edildi. AKP’nin yeni sisteme yönelik tepkileri “perdelemesi” için gündemi yerel seçimle meşgul etmek istediği öne sürülüyor.





AKP ve MHP’nin yerel seçimleri bu yılın Kasım ayına almasının önündeki en büyük engel ise Anayasa değişikliği olarak gösteriliyor. Yerel seçimlerin erkene alınması için yeni sistemde 400 milletvekilinin onayı ile Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili sayıları 344’de kalan ittifakın yerel seçimlerin erkene alınması için en az 56 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor.





CHP ‘HODRİ MEYDAN’ DEMİŞTİ





24 Ekim 2017 tarihinde TBMM Grup Toplantısında partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Beklemenin bir anlamı yok. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Gidelim yerel seçime, bütün gerçekler ortaya çıksın. Biz de destek vereceğiz” sözleri de CHP’nin desteğinin garantisi olarak gösteriliyor.





MECLİSİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI BEKLENİYOR





27’nci dönem milletvekilleri için önümüzdeki hafta yapılacak yemin töreni ve 15 Temmuz Özel Oturumu’nun ardından TBMM’nin yeni yönetimin seçilmesiyle tatil kararı alması beklenen TBMM’nin, erken yerel seçim gündemiyle olağanüstü toplanması gerekiyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre, Meclis üye tam sayısının üçte biri olan 200 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu, yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa değişikliği yapmak zorunda olacak.